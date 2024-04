Hamburg (dpa/lno). Mit Temperaturen zum Teil über 20 Grad erwartet die Menschen im Norden ein geradezu sommerlicher Samstag. So steigt das Thermometer in Hamburg bis auf 25 Grad, in Flensburg wird mit Höchstwerten von 20 Grad gerechnet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte. Der Himmel ist wechselnd bewölkt bis heiter und es bleibt meist trocken.

„Zwischen Tiefdruckgebiet Timea bei den Britischen Inseln und Hochdruckgebiet Olli über dem Mittelmeer fließt aus Süden und Südwesten sehr warme und zunächst trockene Luft nach Deutschland“, erklärte DWD-Expertin Jacqueline Kernn. Dadurch komme es zu einem ersten Sommertag in diesem Jahr. Doch lange halte die ungewöhnliche Wärme nicht, da bereits am Sonntag das Tief Timea seine Ausläufer nach Deutschland schicke und in der Nordwesthälfte Wolken und Regen mit sich bringe.

So ist es in der Nacht zum Sonntag zunächst gering bewölkt bei Tiefstwerten von 14 bis 10 Grad, wobei Gewitter nicht ausgeschlossen sind. Am Sonntag ist es laut DWD im Norden dann zunächst stark bewölkt, wobei es gebietsweise zu Regen kommen kann. Die Temperaturen kühlen sich etwas ab, wobei Höchstwerte von 20 Grad an der Elbe und 15 Grad auf Sylt erwartet werden. Im Tagesverlauf soll der Regen nachlassen.

