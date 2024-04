Hamburg (dpa/lno). Hamburger SV gegen den 1. FC Kaiserslautern - dieses wichtige Zweitliga-Spiel hat an diesem Samstag gleich zwei Vorgeschichten.

Das Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern ist für HSV-Trainer Steffen Baumgart an diesem Samstag gleich ein doppeltes Wiedersehen: mit dem FCK-Trainer Friedhelm Funkel und mit dem Team des deutschen Pokalfinalisten an sich.

Denn Baumgart war einer der Rostocker Spieler, als der heute 70 Jahre alte Funkel in den Jahren 2000 und 2001 auch mal den FC Hansa trainierte. Das verbindet beide bis heute. „Ein Riesen-Glückwunsch an Friedhelm. Ich kann mir schon vorstellen, wie er sich ein kleines Loch in den Arsch freut, dass er das erreicht hat. Das hat er sich glaube ich auch verdient“, sagte Baumgart über den Final-Einzug der Lauterer im DFB-Pokal. „Friedhelm ist genau der abgezockte Hund, der weiß, wie er seine Mannschaft jetzt aufstellen muss. Gerade, wenn es Richtung Hamburg geht.“

Auf seinem Weg in das Pokal-Endspiel besiegte der FCK in der zweiten Runde auch den 1. FC Köln mit 3:2. Trainer der Kölner war am 31. Oktober noch Steffen Baumgart. „Ich habe schon einiges in diesem Jahr mit diesem Verein gehabt. Jetzt versuche ich natürlich, diesen Spieß ein bisschen umzudrehen“, sagte der HSV-Coach. Das Zweitliga-Spiel zwischen dem Aufstiegskandidaten Hamburger SV und dem Abstiegskandidaten 1. FC Kaiserslautern beginnt an diesem Samstag um 13.00 Uhr (Sky).

© dpa-infocom, dpa:240406-99-579693/3 (dpa)