Lübeck. Es könnte ungemütlich werden: Im Norden sind stellenweise kurzlebige Orkane möglich, wie der Deutsche Wetterdienst warnt.

Für Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Freitagabend vor Sturmböen, die an einzelnen Orten auch Orkanstärke erreichen können. Lokal seien auch „kurzlebige Tornados“ nicht ausgeschlossen, teilte der DWD mit. Im Laufe der Nacht zum Samstag sollen Schauer und Gewitter über die Ostsee in Richtung Polen abziehen. Auch der Wind werde in der Nacht zum Sonnabend rasch nachlassen, heißt es in der DWD-Mitteilung.

