Hamburg (dpa/lno). Vor mehr als 22 Jahren soll der Verdächtige in Hamburg auf einen Mann geschossen haben. Er war damals gerade mal volljährig.

Mehr als 22 Jahre nach einem versuchten Mord in Hamburg-Tonndorf hat die Polizei einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Der heute 40-jährige Mann soll im Oktober 2001 mehrere Schüsse auf einen damals 21-Jährigen abgefeuert haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er wurde nach einer Durchsuchung seiner Wohnung am Donnerstag in Untersuchungshaft gebracht und erhielt am Freitag einen Haftbefehl.

Bei der Tat im Oktober 2001 habe der damals 18-Jährige gemeinsam mit zwei weiteren Menschen dem damals 21-Jährigen ein Auto verkaufen wollen, teilte die Polizei mit. Als der Käufer sich bei dem Treffen weigerte, das Bargeld vorzuzeigen und wegging, soll einer den Angaben nach der Tatverdächtigen auf ihn geschossen haben. Daraufhin sei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Geschädigten und dem Schützen gekommen. Das Opfer wurde unter anderem durch einen Schuss in den Oberkörper schwer verletzt.

