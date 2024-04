Talkau (dpa/lno). Eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei endet für einen Mann im Krankenhaus. Polizei und Staatsanwaltschaft vermuten, dass das Fluchtfahrzeug gestohlen sein könnte.

Ein Autofahrer hat am Freitag versucht, in Talkau im Kreis Herzogtum Lauenburg einer Polizeikontrolle zu entgehen. Dabei habe der 23-Jährige in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei mit einem entgegenkommenden Lieferwagen und einem dahinter fahrenden Auto kollidiert, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Dadurch sei das Fluchtfahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in einem Straßengraben zum Stehen gekommen. Der 23-Jährige setzte den Angaben zufolge seine Flucht zu Fuß fort, wurde aber wenig später von einer Streifenwagenbesatzung festgenommen.

Der Mann wurde bei dem Unfall verletzt. Er wurde nach Polizeiangaben in ein Krankenhaus gebracht. Der 51 Jahre alte Fahrer des Lieferwagens sowie der 57 Jahre alte Fahrer des nachfolgenden Autos wurden nicht verletzt.

Unklar ist den Angaben zufolge bislang, woher der Wagen des 23-Jährigen stammt. Möglicherweise sei er in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Schwarzenbek im Kreis Herzogtum Lauenburg gestohlen worden, teilten die Ermittler mit. Da den Angaben zufolge keine Haftgründe vorliegen und der 23-Jährige über einen festen Wohnsitz im EU-Ausland verfügt, sollte er nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft nach Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder entlassen werden.

