Hamburg (dpa/lno). Die Polizei nimmt zwei Bewaffnete in Hamburgs Innenstadt fest. Beobachter werfen Flaschen auf die Einsatzkräfte.

Im Zuge einer Auseinandersetzung in Hamburg hat die Polizei zwei bewaffnete Männer vorläufig festgenommen und zwei weitere vorübergehend in Gewahrsam gebracht. Die beiden Bewaffneten im Alter von 17 und 32 Jahren sollen sich gegenseitig mit einem Schlagstock und einer Machete bedroht haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Als die Einsatzkräfte eingriffen und einer von ihnen in die Luft schoss, hätten Beobachter der Szene unter anderem mit Flaschen in Richtung der Beamten und Beamtinnen geworfen.

Den Angaben zufolge hatten Einsatzkräfte die Bedrohung am Donnerstagnachmittag im Stadtteil St. Georg nahe einer Drogenhilfeeinrichtung beobachtet. Nach mehreren Aufforderungen durch die Polizei habe der eine Mann seinen Schlagstock fallen gelassen. Der andere habe sich mit seiner Machete drohend den Einsatzkräften zugewandt, woraufhin ein Polizist einen Warnschuss abfeuerte. Der zweite Tatverdächtige habe daraufhin seine Machete fallen lassen. Beide wurden vorläufig festgenommen.

Währenddessen sollen mehrere umstehende Menschen sich gegen das Einschreiten der Einsatzkräfte gestellt haben, indem sie den Angaben zufolge Gegenstände in Richtung der Polizei warfen. Zwei weitere Männer seien vorübergehend in Gewahrsam genommen worden. Die Einsatzkräfte wurden während des Vorfalls nicht getroffen und blieben unverletzt.

Die Tatverdächtigen wurden mittlerweile wieder entlassen, da keine Haftgründe vorlagen. Die Ermittlungen, unter anderem zu den Hintergründen der Bedrohung, dauern zunächst noch an.

