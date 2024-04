Hamburg (dpa/lno). In dem Hochhaus am Universitätscampus kann nach dem jahrelangen Umbau nun wieder gegessen werden - und geloungt.

Nach jahrelangen Bauarbeiten hat die Mensa im sogenannten Philosophenturm am Campus der Universität Hamburg wieder den Betrieb aufgenommen. Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Die Grünen) schnitt dort zur offiziellen Eröffnung am Freitag gemeinsam mit dem Unipräsidenten Hauke Heekeren und dem Geschäftsführer des Studierendenwerks, Sven Lorenz, eine Torte an. Rechtzeitig zum Start des Sommersemesters kann in dem modernen Gastraum mit Lounge-Ecken nun zur Frühstücks-, Mittags- und Kaffeezeit wieder gegessen werden.

Der Philosophenturm beherbergt am Hamburger Universitätscampus die Fakultät der Geisteswissenschaften und wurde nach umfangreichen Sanierungsarbeiten im Wintersemester 2023/24 wieder für den Lehrbetrieb freigegeben.

