Hamburg (dpa/lno). Ursprünglich wollte der Eigentümer das frühere Karstadt-Kaufhaus im Harburger Schippsee-Quartier an einen Israeli verkaufen. Nun hat es doch die Stadt Hamburg bekommen.

Das Gelände mit dem früheren Karstadt-Kaufhaus im Harburger Schippsee-Quartier gehört jetzt offiziell der Stadt Hamburg. Nach einer außergerichtlichen Einigung zum Erwerb des Areals sei das 7000 Quadratmeter große Grundstück am Freitag formal an die Stadt übergeben worden, teilte die Finanzbehörde mit. Ursprünglich hatte der Eigentümer das Areal im Juni vergangenen Jahres überraschend an einen unbekannten Käufer aus Israel veräußert. Das verhinderte jedoch der zur Finanzbehörde gehörende Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen (LIG), indem er im September das Vorkaufsrecht der Stadt zog. Dagegen klagte wiederum der Eigentümer vor dem Landgericht.

„Mit dem Vorkaufsrecht haben wir als Ultima Ratio ein scharfes Schwert, mit dem wir in geeigneten Fällen Spekulanten in die Schranken weisen und weiterhin aktiver Akteur in der städtebaulichen Entwicklung unserer Stadt sein können“, sagte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD). Mit der Übernahme des prominenten und wichtigen Gebäudes und Grundstücks in das Portfolio der Stadt könne das Quartier jetzt entwickelt werden.

„Das ehemalige Karstadt-Areal ist für die Harburger Innenstadt und das sogenannte Schippsee-Quartier von sehr großer Bedeutung“, betonte Stadtentwicklungssenatorin Karen Pein (SPD). Es sei ein Schlüsselgrundstück und werde ein wichtiges Bindeglied zwischen dem Harburger Binnenhafen und dem neugestalteten Herbert-und-Greta-Wehner-Platz. „Wir freuen uns auf eine spannende Entwicklung hin zu einem attraktiven, gemischten Quartier mit neuen Wohnungen, Gewerbe und Einzelhandel.“

© dpa-infocom, dpa:240405-99-572790/2 (dpa)