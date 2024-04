Dahme (dpa/lno). Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos in Dahme im Kreis Ostholstein sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Eine 25 Jahre alte Frau sei in einer Kurve mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen, teilte die Polizei am Freitag mit. Dessen 57 Jahre alter Fahrer habe schwere Kopf- und Wirbelsäulenverletzungen erlitten. Die Polizei vermutet nach bisherigen Erkenntnissen, dass er nicht angeschnallt war. Die beiden Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand bei dem Unfall am Donnerstag hoher Schaden.

© dpa-infocom, dpa:240405-99-570617/3 (dpa)