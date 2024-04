Hamburg (dpa/lno). Zusammen mit der Europawahl finden Anfang Juni in Hamburg auch die Bezirksversammlungswahlen statt. Die CDU setzt auf innere Sicherheit, Wirtschaft und Verkehr - und will ihr Wahlprogramm beschließen.

Bei einem Landesparteitag will sich die CDU Hamburg am Donnerstagabend (18.30 Uhr) auf die Bezirksversammlungswahlen im Juni einstimmen. Den Delegierten liegt dazu im Bürgerhaus Wilhelmsburg ein Vorschlag des Landesvorstandes für ein Wahlprogramm vor, das den Hamburg-weiten Mantel für die einzelnen Programme in den sieben Bezirken bilden soll. Es steht unter der Motto „Sicher, schnell und stark“ und setzt die Schwerpunkte bei den Themen innere Sicherheit, Wirtschaft und Verkehr.

Die sieben Bezirksversammlungen werden am 9. Juni neu gewählt - zeitgleich mit dem Europaparlament. Bei den letzten Bezirkswahlen 2019 hatte die CDU Verluste hinnehmen müssen und war über alle Hamburger Bezirke auf 18,2 Prozent gekommen - deutlich hinter den Grünen (31,3) und der SPD (24,0).

