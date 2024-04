Heide (dpa/lno). Sie kann ihr neugeborenes Kind wahrscheinlich nicht angemessen versorgen. Die Polizei sucht eine Mutter, die mit ihrem Baby aus dem Westküstenklinikum Heide verschwunden ist.

Die Polizei sucht eine Frau, die mit ihrem Neugeborenen aus dem Westküstenklinikum in Heide verschwunden ist. Die Frau wird seit Dienstagabend vermisst und hat keinen festen Wohnsitz, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Aus medizinischer Sicht sei sie wahrscheinlich nicht in der Lage, sich und den Säugling bedarfsgerecht zu versorgen.

