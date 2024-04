Hamburg (dpa/lno). 29:22 schlägt der HSV Hamburg die Gäste aus Melsungen. In der Bundesliga-Tabelle springen die Hanseaten nach dem vierten Sieg in Serie auf Platz neun.

Die Handballer des HSV Hamburg haben sich endgültig aus dem Abstiegskampf der Bundesliga verabschiedet. Am Montag besiegten die Hanseaten die MT Melsungen mit 29:22 (13:12). Mit dem vierten Sieg in Serie kletterte die Mannschaft von Trainer Torsten Jansen mit 22:28 Punkten auf Platz neun. Beste Werfer vor den 3750 Zuschauern in der ausverkauften Sporthalle Hamburg waren Casper Mortensen mit zehn Treffern für die Gastgeber sowie Sindre Aho mit sieben Toren für Melsungen.

Die Gäste aus Nordhessen ging zu Beginn sehr fahrlässig mit ihren Torgelegenheiten um. Dimitri Ignatow und Ivan Martinovic scheiterten per Siebenmeter an Johannes Bitter sowie am Pfosten. Dazu brachten Ignatow und David Mandic ihre Tempogegenstöße nicht am Hamburger Torhüter vorbei. So gingen die Gastgeber immer wieder mit drei Treffern in Führung. Allmählich aber fand Melsungen zu seinem Spiel und schaffte eine Minute vor dem Seitenwechsel beim 12:12 wieder den Ausgleich.

Zu Beginn der zweiten Hälfte setzten die Gäste auf den siebten Feldspieler. Allerdings leisteten sie sich weiterhin haarsträubende Fehler und scheiterten immer wieder am gut auflegten Bitter. In der Mitte der zweiten Hälfte kippte die Partie dann zugunsten der Hamburger. Nach der Roten Karte gegen Melsungens Adrian Sipos wegen eines groben Fouls an Leif Tissier (46.) traf Casper Mortensen vorentscheidend zum 22:18 (48.) in das leere Tor der MT. Die Nordhessen warten somit weiter auf den ersten Bundesliga-Sieg in der Hansestadt.

