Hamburg/Kiel (dpa/lno). Kein Aprilscherz: am Ostermontag will es in Hamburg und Schleswig-Holstein kaum aufhören zu regnen.

Ein trüber und regnerischer Ostermontag erwartet die Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein. Laut einer Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kommt es ab Mittag zu lang anhaltendem Regen im Norden. Bei teils kräftigen Regenfällen von der Elbe her sollen gebietsweise 30 Liter auf einen Quadratmeter kommen. Ansonsten liegt im Osten des Landes am Morgen noch Nebel in der Luft. Der Himmel bleibt bei bis zu zehn Grad an der Ostseeküste und bis zu 13 Grad im Binnenland ganztägig bedeckt. Der Wind weht schwach bis mäßig erst aus Ost und Nordost, später aus Westen. Erst am Abend fegen vereinzelt Windböen der Stärken sieben bis acht durchs Land.

