Hamburg (dpa/lno). In Berlin gibt es für die Towers nichts zu holen. Obwohl die Hanseaten im BBL-Spiel bei Alba in der ersten Halbzeit nahezu auf Augenhöhe agieren, verlieren sie am Ende doch noch deutlich.

Die Veolia Towers Hamburg haben eine Überraschung in der Basketball-Bundesliga verpasst. Die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky unterlag am Ostersonntag bei Titelkandidat Alba Berlin mit 65:85 (37:40). Trotz der zwölften Niederlage im 25. Punktspiel bleiben die Hanseaten jedoch auf dem neunten Rang der Tabelle. Bester Werfer aufseiten der Gäste war Seth Hinrichs, der insgesamt 13 Punkte erzielte.

Im ersten Viertel hielten die Hamburger lange Zeit gut mit. Zwischenzeitlich lagen die Towers sogar 10:7 vor, gerieten dann aber kurz vor Ende des Viertels knapp in Rückstand. Ähnlich verliefen auch die zweiten zehn Minuten. Hamburg holte sich kurz die Führung zurück, danach erwiesen sich die Gastgeber jedoch wieder als das effektivere Team.

In der Schlussphase des dritten Viertels bekamen die Hanseaten dann zunehmend Probleme, die Offensivaktionen der Berliner zu unterbinden. Alba baute den Vorsprung bis zum Ende des Abschnittes auf elf Punkte aus. Mit einem 8:0-Lauf zu Beginn des finalen Durchgangs sorgte der Favorit für die Vorentscheidung. Die Towers verkürzten den Rückstand zwar noch einmal auf 64:75, doch mehr war für das Barloschky-Team anschließend nicht mehr drin.

