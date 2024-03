Hamburg (dpa/lno). Ein Bus muss notbremsen. Dabei werden vier Fahrgäste verletzt, einer davon hat sich möglicherweise den Arm gebrochen.

Bei der Notbremsung eines Linienbusses in Hamburg sind am Samstag vier Menschen verletzt worden. Sie hätten leichte Verletzungen erlitten, bei einem Fahrgast bestehe jedoch der Verdacht einer Armfraktur, sagte ein Polizeisprecher. Der Bus war demnach von einem Pkw „geschnitten“ worden. Der Unfall ereignete sich in der Washingtonallee.

© dpa-infocom, dpa:240330-99-513684/2 (dpa)