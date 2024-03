Kiel (dpa/lno). Der dänische Linksaußen Landin hat sich im Training die Wurfhand gebrochen und wurde bereits operiert. Ersetzt wird er am Sonntag in Lemgo vom Sohn des Geschäftsführers.

Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel muss wochenlang ohne seinen Linksaußen Magnus Landin auskommen. Wie der Club am Samstag mitteilte, hat sich der 28-jährige Däne am Freitag im Training die rechte Wurfhand gebrochen. Der dreimalige Weltmeister wurde bereits in einem Kieler Krankenhaus operiert. „Bei optimalem Heilungsverlauf kann Magnus in sechs Wochen wieder ins Mannschaftstraining einsteigen“, sagte THW-Mannschaftsarzt Frank Pries.

Beim Spiel des Tabellenfünften am Sonntag (18.00 Uhr/Dyn) beim TBV Lemgo Lippe nimmt U19-Spieler Ben Szilagyi den Kaderplatz von Landin ein. Der 17-Jährige ist der Sohn von THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi.

© dpa-infocom, dpa:240330-99-513685/2 (dpa)