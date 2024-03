Flensburg (dpa/lno). In Flensburg finden Polizisten ihren Angaben zufolge bei einem Mann Cannabisblüten. Die Beamten werden bei einer Geschwindigkeitsmessung auf ihn aufmerksam.

Bei einer Verkehrskontrolle haben Polizisten in Flensburg eine größere Menge Cannabisblüten gefunden. Das teilte die Polizeidirektion Flensburg am Mittwoch mit. Die Beamten hielten demnach am Dienstagabend bei einer Geschwindigkeitsmessung im Ortsteil Weiche ein Fahrzeug an, das die erlaubte Höchstgeschwindigkeit überschritten hatte. Bei der anschließenden Kontrolle hätten die Beamten deutlichen Cannabisgeruch aus dem Fahrzeug wahrgenommen. Bei einem 30-Jährigen im Auto fanden sie mehr als 400 Gramm Cannabisblüten. Die Kriminalpolizei Flensburg nahm die Ermittlungen wegen des Verdachts des Besitzes von und des Handels mit Betäubungsmitteln auf.

