Molfsee (dpa/lno). In einem Auto in Molfsee ist eine Gasflasche explodiert und ein 51 Jahre alter Mann lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann stand am Montagmittag mit seinem Fahrzeug auf einem Gelände im Landkreis Rendsburg-Eckernförde und steckte sich eine Zigarette an, wie die Polizei mitteilte. Im Kofferraum des Wagens befand sich eine Gasflasche. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es daraufhin zu einer Verpuffung. Das Auto wurde durch die Detonation erheblich beschädigt. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

