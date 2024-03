Osterby (dpa/lno). Biogas spielt eine wichtige Rolle unter den erneuerbaren Energien. In Schleswig-Holstein geht jetzt eine Anlage in neuer Dimension in Betrieb.

Schleswig-Holsteins größte Aufbereitungsanlage für Biomethan ist am Freitag in Osterby (Kreis Schleswig-Flensburg) eröffnet worden. In der Anlage können aus mehr als 90.000 Tonnen Substrat, darunter Rindergülle, Silage, Mist, Stroh und Getreide, rund 21 Millionen Kubikmeter Biogas pro Jahr erzeugt werden. Biomethan und Biogas spielen als Brückentechnologien eine wichtige Rolle im Energiemix, wie Energiestaatssekretär Joschka Knuth (Grüne) betonte. Sie können einen Beitrag leisten, die Schwankungen der Stromerzeugung aus Wind- und Sonnenenergieanlagen auszugleichen. Um die Rahmenbedingungen für Biogas und Biomethan zu verbessern, habe Schleswig-Holstein einen Antrag zur Stärkung der Rolle von Biogas und Biomethan für die Energiewende im Bundesrat eingereicht, der Mitte März vom Kabinett beschlossen wurde.

