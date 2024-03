Hamburg (dpa/lno). Eine 79-Jährige ist bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-Harburg verletzt worden. Aus zunächst ungeklärter Ursache hatte sich das Auto der Frau am Donnerstagnachmittag überschlagen und war auf dem Dach liegengeblieben, wie ein Sprecher der Polizei am Freitag mitteilte. Die Frau habe von Einsatzkräften aus dem Pkw befreit werden müssen, weil die Tür klemmte. Danach sei die 79-Jährige leicht verletzt vor Ort in einem Rettungswagen behandelt worden. Die Schadenshöhe war zunächst noch unklar. Die Anschlussstelle an die Bundesstraße 75 wurde später wieder für den Verkehr freigegeben. Zuvor hatte die „Hamburger Morgenpost“berichtet.

