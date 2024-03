Molfsee (dpa/lno). Das Freilichtmuseum Molfsee ermöglicht Besuchern einen Blick in die Vergangenheit Schleswig-Holsteins. An vielen Ecken wird gearbeitet - nicht nur an Fachwerk und Reetdächern.

Wenn das Freilichtmuseum Molfsee mit seinen 70 historischen Gebäuden am Karfreitag (29. März) die Tore zur Saison 2024 öffnet, wird an vielen Stellen auf dem Gelände weiter gebaut. Noch bis zum Frühsommer 2025 werden insgesamt 28 historische Gebäude restauriert oder modernisiert, wie Direktorin Kerstin Poehls am Donnerstag mitteilte. Mithilfe neuer digitaler Formate werde die Wissensvermittlung im Freigelände und in den Häusern vorangetrieben. Insgesamt stehen dafür 5,9 Millionen Euro zur Verfügung, finanziert von Bund, Land und dem Europäischen Landwirtschaftsfonds zur Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER).

Mehrere große Veranstaltungen sollen wieder viele Gäste auf das Gelände locken. Am 27. und 28. April ist Frühlingsfest unter dem Motto „Buddeln und Blühen“. Für den Molfseer Herbstmarkt ist der Zeitraum vom 28. September bis zum 6. Oktober vorgesehen. Bis zum 21. Juli ist noch die aktuelle Sonderausstellung im Jahr100Haus „Heimaten“ zu sehen. Ab 15. November soll es in der nächsten Ausstellung um klimagerechtes und verantwortungsvolles Bauen von Häusern früher und in der Zukunft gehen.

© dpa-infocom, dpa:240321-99-419378/2 (dpa)