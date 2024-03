Kiel (dpa/lno). In einer Kieler Kirchengemeinde soll es Mitte der 1990er Jahre sexuelle Übergriffe auf christliche Pfadfinder gegeben haben. Jetzt sucht die Kirche Kontakt zu den Betroffenen und erstattet Anzeige.

Ein Mitarbeiter der Kirchengemeinde Pries-Friedrichsort in Kiel soll Mitte der 1990er Jahre sexuelle Übergriffe auf minderjährige Pfadfinder begangen haben. Das sagte die Pröpstin des Kirchenkreises Altholstein, Almut Witt, am Donnerstag bei einem Pressegespräch. „Wir wissen, dass junge Menschen damals Hilfe gesucht haben und der Mitarbeiter daraufhin die Kirchengemeinde verlassen musste.“ Erst durch Recherchen der „Kieler Nachrichten“ habe sie davon erfahren. Beim christlichen Pfadfinderstamm St. Michael war zuvor eine Mail mit Anschuldigungen gegen den Betroffenen eingegangen. Die Kirche will nun Anzeige gegen den Mann erstatten.

