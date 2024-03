Nortorf (dpa/lno). In Nortorf steht eine Frau an einem Bahnübergang auf den Gleisen. Ein Güterzug kann nicht mehr rechtzeitig stoppen.

Eine 85-jährige Frau ist am Donnerstag in Nortorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) von einem Güterzug erfasst und getötet worden. Nach Angaben der Bundespolizeiinspektion Flensburg hatte der Lokführer die alte Dame am Vormittag auf einem Bahnübergang auf der Strecke von Flensburg nach Neumünster noch bemerkt. Trotz sofort eingeleiteter Schnellbremsung und Alarmpfiff sei die Frau jedoch von dem Güterzug erfasst worden.

Neben Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr war den Angaben zufolge auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Der Frau konnte jedoch nicht mehr geholfen werden. Der Lokführer habe die Fahrt nach dem Unfall nicht mehr fortsetzen können. Während des Einsatzes war die Bahnstrecke für knapp drei Stunden gesperrt. Die Bahn richtete einen Busnotverkehr ein.

