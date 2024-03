Hamburg (dpa/lno). Zwei mutmaßliche Einbrecherinnen haben der Hamburger Polizei viel Mühe gemacht. Nach einer Tat können Beamte die Frauen stellen. Dann werden sie wieder freilassen und landen schließlich doch in Haft.

Nach einem Einbruch in Hamburg-Eilbek hat die Polizei zwei tatverdächtige Frauen festgenommen, freigelassen und erneut festgenommen. Ein Zeuge habe am vergangenen Freitag den Einbruch in einem Mehrfamilienhaus bemerkt und zwei junge Frauen aus dem Treppenhaus flüchten sehen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Er habe sie verfolgt und die Polizei gerufen. Die Beamten nahmen die mutmaßlichen Einbrecherinnen fest, ließen sie aus rechtlichen Gründen aber wieder frei und übergaben sie dem Kinder- und Jugendnotdienst.

Ermittlungen von Spezialisten des Landeskriminalamts ergaben, dass die beiden Frauen für weitere Einbrüche verantwortlich sein könnten. Am Montag seien sie von Bundespolizisten am Bahnhof Harburg überprüft und festgenommen worden. Die mutmaßlichen Einbrecherinnen hätten gefälschte rumänische und italienische Ausweise dabeigehabt, nach denen sie 18 und 22 Jahre alt sein sollten. Ihre wahre Identität habe noch nicht zweifelsfrei geklärt werden können. Das Amtsgericht erließ Haftbefehle.

