Eckernförde (dpa/lno). In einem E-Werk in Eckernförde ist ein Feuer ausgebrochen. Die Stadtwerke mussten die Anlage abschalten. In Teilen der Innenstadt fällt der Strom aus.

Wegen eines Feuers in einem Niederspannungswerk ist es am Donnerstagmorgen in Eckernförde zu Stromausfällen gekommen. Die Stadtwerke hätten das E-Werk vom Netz genommen, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr sei im Einsatz, um den Brand in dem Bungalow-artigen Gebäude zu löschen. Brandursache und Schadenshöhe waren zunächst unklar.

