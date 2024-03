Auch wenn am Donnerstag Hochdruckeinfluss vorübergehend für sonniges Wetter sorgt, soll es zum Wochenende hin im Norden kälter, durchwachsen und nass werden.

Hamburg/Kiel/Rostock - Nach einer teils sehr windigen Nacht an der Nordseeküste sind am Donnerstag nasses Wetter und milde Temperaturen zu erwarten. Während es am Vormittag noch gebietsweise regnen soll, soll der Himmel am Nachmittag dann aber auflockern, wie der Deutsche Wetterdienst am Morgen mitteilte. Dabei werden Temperaturen zwischen 9 und 14 Grad vorhergesagt. In der Nacht zu Freitag soll es aber wieder zuziehen und örtliche Regenschauer geben.

Genauso durchwachsen sieht es für das Wochenende aus: Am Freitag, Samstag und Sonntag soll es immer wieder zu Regenschauern kommen, am Samstag auch mit Graupelschauern und Bodenfrost. Am Sonntag, dem kältesten Tag des Wochenendes, soll es nur noch maximal neun Grad geben.

