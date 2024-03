Hamburg (dpa/lno). Etliche Pendler müssen sich von Donnerstag an im Großraum Hamburg wieder auf Einschränkungen im Busverkehr einstellen. Denn die rund 2500 Beschäftigten der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) sind zu einem 72-stündigen Warnstreik aufgerufen. Fahrgäste müssten sich bis Sonntagmorgen auf „massive Einschränkungen auf allen knapp 170 Buslinien“ einrichten, teilte VHH am Mittwoch mit. Auch die von VHH betriebenen Nachtbusse seien betroffen.

Das mehrheitlich der Stadt Hamburg gehörende Verkehrsunternehmen geht davon aus, „mit Streikbeginn keinen Betrieb aufnehmen zu können“, hieß es in der Mitteilung. „Hintergrund ist, dass Planbarkeit und Sicherheit oberste Priorität haben. Inwieweit Betriebsleistungen während des Streiks möglich sind, wird situativ entschieden.“ Die Verhandlungen mit der Gewerkschaft Verdi sollen am kommenden Mittwoch (27. März) in sechster Runde fortgesetzt werden.

Es geht dabei um einen neuen Manteltarifvertrag. VHH unterliegt keinem Flächentarifvertrag, sondern verhandelt - wie bei der Hamburger Hochbahn - separat. Für die Hochbahn gibt es seit knapp zwei Wochen eine Tarifeinigung, so dass für das Gros der Hamburger Buslinien und die U-Bahn erneute Warnstreiks ausgeschlossen sind. Die VHH bedient neben einigen Stadtlinien vor allem Buslinien im schleswig-holsteinischen Umland der Hansestadt.

