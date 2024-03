Hamburg (dpa/lno). Ein per Haftbefehl gesuchter Mann wird am Hamburger Hauptbahnhof festgenommen. Er selbst war auf die Polizisten zugegangen.

Bundespolizisten haben einen seit einem Jahr per Haftbefehl gesuchten Mann auf einer gemeinsamen Wache der Bundes- und Landespolizei am Hamburger Hauptbahnhof festgenommen. Das teilte die Bundespolizeiinspektion Hamburg am Mittwoch mit. Zuvor habe der Mann aggressiv Auskunft über einen Angehörigen eingefordert.

Als die Personaldaten des 28-Jährigen überprüft wurden, stellte sich heraus, dass seit Anfang März 2023 nach dem Mann gesucht wurde. Er habe eine Geldstrafe von 740 Euro für einen besonders schweren Diebstahl nicht gezahlt. Der Mann wurde zur Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tagen in eine Haftanstalt gebracht.

