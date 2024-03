Hamburg (dpa/lno). Mit zahlreichen Änderungen geht Trainer Steffen Baumgart mit dem Hamburger SV in das Testspiel gegen Viborg FF. Jatta erzielt kurz vor Schluss den Siegtreffer.

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat dank eines späten Treffers von Bakery Jatta in der Länderspielpause einen Testspielerfolg gegen den dänischen Erstligisten Viborg FF gefeiert. Die personell stark veränderte Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart drehte am Mittwochnachmittag einen Rückstand zu einem 2:1 (0:1)-Erfolg.

Baumgart hatte seine Mannschaft auf ein 4-1-4-1 umgestellt und neben Rotationsspielern wie Moritz Heyer und Lukasz Poreba, dem ehemaligen Stammtorhüter Daniel Heuer Fernandes auch die Nachwuchstalente Omar Sillah im Sturm und Linksverteidiger David Igboanugo in die Startelf beordert.

Beide Teams taten sich in der Offensive lange schwer, Viborg ging durch einen Foulelfmeter durch Kapitän Jeppe Grönning (41. Minute) in Führung. Poreba (48.) besorgte früh in der zweiten Hälfte den Ausgleich. Jatta (82.) brachte per Handelfmeter den Sieg.

