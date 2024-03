Kiel (dpa/lno). Die Folgen umfangreicher Software-Updates kennen viele Menschen. Man ist für eine gewisse Zeit nur eingeschränkt arbeitsfähig. So geht es den Finanzämtern im Norden am Donnerstag und Freitag.

Die Finanzämter in Schleswig-Holstein sind an diesem Donnerstag und Freitag nur eingeschränkt erreichbar. Grund seien großflächige Software-Updates und Datenübertragungen, teilte das Finanzministerium am Mittwoch mit. Telefonische Auskünfte zu konkreten Anliegen seien nicht möglich. Die Einschränkungen beginnen am Donnerstag um 13.00 Uhr. Für Freitag gelten sie ganztägig. Für die zweite Aprilhälfte seien weitere Software-Updates mit entsprechenden Einschränkungen geplant.

