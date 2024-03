Hamburg. Die Deutsche Fußball Liga hat die Spieltage 31 bis 33 zeitgenau angesetzt. Das Stadt-Duell steigt an einem Freitagabend. Eine Woche zuvor kommt Hansa Rostock ans Millerntor.

Der Hamburger SV trifft im Stadtderby der 2. Fußball-Bundesliga am 3. Mai auf den FC St. Pauli. Das geht aus den zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage 31 bis 33 hervor, welche die Deutsche Fußball Liga am Mittwoch bekannt gegeben hat. Das Abendspiel im Volksparkstadion wird um 18.30 Uhr angepfiffen. Im Hinspiel am 1. Dezember vergangenen Jahres hatten sich die beiden Clubs aus der Hansestadt 2:2 getrennt.

Ebenfalls an einem Freitagabend kommt es eine Woche zuvor am 26. April zum Risiko-Spiel zwischen dem FC St. Pauli und Hansa Rostock. In der vergangenen Saison hatte es im Millerntor-Stadion massive Ausschreitungen Rostocker Fans gegeben.

