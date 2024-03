Hamburg (dpa/lno). Der Hamburger Frühlingsdom startet in diesem Jahr mit verschiedenen neuen Attraktionen. Darunter befindet sich nach Angaben der Betreiber auch eine Weltpremiere.

Der Hamburger Frühlingsdom startet am Freitag mit neuen Attraktionen. Das gaben die Behörde für Wirtschaft und Innovation und der Schaustellerverband am Mittwoch bekannt. Das Volksfest auf dem Heiligengeistfeld dauert bis zum 21. April. Etwa 250 Schaustellerbetriebe freuen sich demnach auf Besucherinnen und Besucher.

Auf dem Volksfest gibt es neben neuen Attraktionen wie der XXL-Schaukel „Excalibur“, der Wellenrutsche „Pirat“ und der Geisterbahn „Geister Tempel“ nach Angaben der Betreiber auch eine Weltpremiere: Das höchste transportable Propeller-Fahrgeschäft der Welt „Evolution - Flight Beyond Imagination“ starte zum ersten Mal auf dem Frühlingsdom. Der 66 Meter lange Karussellarm kann laut Betreiberfamilie eine Geschwindigkeit von 140 Stundenkilometern erreichen. Einzigartig sei dabei auch das Videosystem - jeder Fahrgast werde mit einer Kamera einzeln aufgenommen.

Neben den neuen Fahrgeschäften gibt es in diesem Jahr aber auch ein Jubiläum auf dem Volksfest. Seit 25 Jahren ist die Riesenkrake „Big Monster“ auf dem Dom zu finden. Auch wird es wieder die traditionellen Feuerwerke geben: am 22. März, 5. und 19. April. Am Karfreitag stehen die Karusselle still.

