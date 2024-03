Hamburg (dpa/lno). Am Sonntag feiern die Veolia Towers Hamburg ihr zehnjähriges Jubiläum im Profi-Basketball. Die Partie gegen den FC Bayern München beschert den Hanseaten einen Zuschauerrekord.

Die Vorfreude auf das Jubiläums-Spiel der Veolia Towers Hamburg gegen den FC Bayern München wächst. Im zehnten Jahr in Folge ist der Club aus dem Stadtteil in Wilhelmsburg im Profi-Basketball vertreten, seit fünf Jahren geht das Team in der BBL auf Korbjagd. Am Sonntag (15.30 Uhr) soll nun endlich die lang angekündigte Party steigen. Der Umzug von der Inselpark Arena in die Barclays Arena hat sich für Hanseaten - unabhängig vom Ergebnis - als Volltreffer erwiesen. Mehr als 11.600 Zuschauer werden zu der Partie gegen den die Bayern erwartet. Ein Rekord: noch nie haben so viele Fans ein Basketball-Spiel in der Hansestadt besucht.

„Wir haben schon einige tolle Kulissen gesehen über die Jahre, aber nicht zu Hause. Das ist ein großer Unterschied“, sagte Cheftrainer Benka Barloschky am Mittwoch. „Wir haben die Inselpark Arena, in der wir uns unglaublich wohlfühlen und in der eine tolle Atmosphäre und Riesenstimmung herrscht. Aber dass jetzt doppelt so viele Fans in der Halle sind, das ist etwas ganz Besonderes.“

An der üblichen Vorbereitung auf eine Partie ändere das aber nichts, ergänzte der 36-Jährige. Allerdings wird sein Team am Samstag eine Einheit in der Arena am Volkspark absolvieren. „Wir werden ein paar Bälle auf die Körbe werfen. Das ist wichtig, weil die Perspektive doch eine andere ist.“

Wenig überraschend bezeichnete der Coach des Tabellenneunten die auf dem zweiten Platz liegenden Gäste als „sehr starken Gegner“. Dass die Süddeutschen am Mittwoch und Freitag in der Euroleague in Valencia und gegen Maccabi Tel Aviv gefordert sind, hält Barloschky nicht zwingend für einen Vorteil für sein Team. „Es macht es für uns aber auch etwas unberechenbarer, weil wir nicht wissen, mit welcher Formation die Bayern jetzt kommen.“

Sicher ist dagegen, dass die Towers in einem neuen Outfit auflaufen. Eigens für die Partie wurde ein „Signature Jersey“ entworfen. Das exklusive Trikot zieren die Unterschriften aller bisherigen 128 Spieler und Trainer des Profi-Teams in den vergangenen zehn Jahren.

© dpa-infocom, dpa:240320-99-404960/2 (dpa)