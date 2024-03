St. Peter-Ording/Westerland (dpa/lno). Der Frühling kann kommen: An der Nordseeküste werden die ersten Strandkörbe aufgestellt. In St. Peter-Ording beispielsweise, aber auch auf Sylt.

Die Strandkorbsaison startet: In St. Peter-Ording haben Mitarbeiter der Tourismus-Zentrale am Mittwoch die ersten der Körbe auf ihre Podeste gehoben. An dem zwölf Kilometer langen und bis zu zwei Kilometer breiten Nordseestrand gibt es fünf bewachte Badestellen, an denen die rund 100 Kilogramm schweren Strandkörbe auf Podesten oder direkt im Sand aufgestellt werden.

Der Fachbereichsleiter Strände der Tourismus-Zentrale, Nils Stauch, sagte: „Alle Strandkörbe wurden während des Winters von unseren Mitarbeitern gründlich durchgesehen und repariert, um in der Saison einwandfrei unseren Gästen zur Verfügung zu stehen.“ Bis alle rund 1200 Körbe stehen, wird es allerdings noch bis in den Mai hinein dauern. Gäste, die im März nach St. Peter-Ording kommen, können die Strandkörbe kostenfrei nutzen. Mit Beginn der Badesaison im April werden sie vermietet. Seinen Lieblingsstrandkorb online reservieren kann man aber erst für Buchungen ab Mai. Zuvor ist das nur vor Ort möglich.

Auch auf Sylt hält der Frühling langsam Einzug. Hier stehen pünktlich zu Ostern ebenfalls die ersten Strandkörbe bereit. Die Zahl wird nach Angaben der dortigen Touristiker kontinuierlich steigen, bis im Sommer rund 8000 die Sylter Westküste säumen. Mit etwa 3000 Strandkörben findet sich das Gros an den Strandabschnitten von Westerland. Die ersten rund 400 Körbe stellt die Crew vom Magazin des Insel Sylt Tourismus-Service (ISTS) in diesen Tagen auf. „Platziert werden sie am Zentralstrand und auf der Promenade, zudem stellen wir einige am Hauptstrand von Rantum auf“, sagte Magazinmeister Arne Hansen.

