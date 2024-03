Berlin (dpa/bb). Bei einem Zusammenstoß eines Autos mit einem Roller in Berlin-Grunewald sind zwei Menschen verletzt worden. Beide kamen in Krankenhäuser, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach hatte eine 83-Jährige am Dienstagabend auf der Koenigsallee die Kontrolle über ihr Auto verloren. Sie knallte zuerst gegen ein rechts geparktes Auto und schleuderte daraufhin in den Gegenverkehr. Dort kam ihr ein 49-jähriger Rollerfahrer entgegen, mit dem das Auto der 83-Jährigen kollidierte. Die Seniorin erlitt Verletzungen an Kopf und Oberkörper und wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen. Der Mann wurde auch am Kopf verletzt, konnte das Krankenhaus aber nach einer ambulanten Versorgung wieder verlassen.

Bei einem Zusammenstoß eines Autos mit einem Roller in Berlin-Grunewald sind zwei Menschen verletzt worden. Beide kamen in Krankenhäuser, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach hatte eine 83-Jährige am Dienstagabend auf der Koenigsallee die Kontrolle über ihr Auto verloren. Sie knallte zuerst gegen ein rechts geparktes Auto und schleuderte daraufhin in den Gegenverkehr. Dort kam ihr ein 49-jähriger Rollerfahrer entgegen, mit dem das Auto der 83-Jährigen kollidierte. Die Seniorin erlitt Verletzungen an Kopf und Oberkörper und wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen. Der Mann wurde auch am Kopf verletzt, konnte das Krankenhaus aber nach einer ambulanten Versorgung wieder verlassen.

© dpa-infocom, dpa:240320-99-400443/2 (dpa)