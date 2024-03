Kiel (dpa/lno). Will Kämpfer ein weiteres Mal als OB von Kiel kandidieren? Oder lieber Spitzenkandidat der SPD bei der Landtagswahl 2027 werden? Noch hält er sich bedeckt, aber gibt zumindest eines bekannt.

Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer will sich noch dieses Jahr entscheiden, ob er ein drittes Mal für das Amt des Rathauschefs in der Landeshauptstadt kandidiert. „Ich schließe aus, als OB zur Wiederwahl und ein Jahr später 2027 als Spitzenkandidat zur Landtagswahl anzutreten. Das funktioniert nicht. Ob ich ein drittes Mal als Kieler OB antrete, entscheide ich dieses Jahr“, sagte der SPD-Politiker in einem Doppelinterview mit SPD-Landeschefin Serpil Midyatli des „Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlages“ (shz).

Kämpfer ist seit gut einem Jahr stellvertretender Landesvorsitzender seiner Partei und gilt als ein möglicher Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2027. Die OB-Wahl in Kiel ist 2026. „Es ist gerade jedenfalls nicht die richtige Zeit, um sich politisch vom Acker zu machen - aber welchen Acker ich am Ende bearbeite, sehen wir dann“, sagte Kämpfer.

Midyatli sagte mit Blick auf die Spitzenkandidatenfrage, „Ulf Kämpfer, ich und der ganze Landesvorstand sind sich einig, dass wir das früher geklärt haben wollen als vor der letzten Landtagswahl. Und ich habe als Landesvorsitzende das erste Zugriffsrecht.“ Aber man freue sich natürlich, „dass wir als schleswig-holsteinische SPD mit mehreren potenziellen Kandidaten personell gut aufgestellt sind. Und zu gegebener Zeit werden wir dann gemeinsam entscheiden, wer antritt.“

Kämpfer sagte, es sei gut, „dass wir beide das können“. Wenn es am Ende mehrere Kandidaten gebe, würden Auswahl-Mechanismen gefunden - „etwa einen Mitgliederentscheid wie vor der Landtagswahl 2012“.

© dpa-infocom, dpa:240320-99-400183/3 (dpa)