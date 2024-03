Hamburg/Kiel (dpa/lno). Bei trübem Wetter am Mittwoch bleibt zumindest die Kälte weg. Temperatur-Spitzenreiter wird der Kreis Herzogtum-Lauenburg.

Bei einem wolkenverhangenen Himmel wird in Hamburg und Schleswig-Holstein am kalendarischen Frühlingsanfang an diesem Mittwoch ein milder Tag erwartet. Höchstwerte um die 17 Grad erreichen die Temperaturen laut einer Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts im Kreis Herzogtum Lauenburg. An der Schlei ist mit 13 Grad und auf den Inseln mit 9 Grad zu rechnen. Dabei kann es vor allem am Vormittag in Schleswig noch Nebel mit einer Sichtweite unter 150 Metern geben. Zu Auflockerungen kommt es nur vereinzelt im Südosten des Landes sowie in Hamburg. Bei schwachem Wind aus Südwest nimmt der Regen im Laufe des Tages etwas zu.

