Kiel (dpa/lno). 50 Jahre nach dem ersten Flug über Kiel kehren zwei Hubschrauber vom Typ Sea King am Mittwoch (13.50 Uhr) noch einmal an die Förde zurück. Zum Jubiläum sollen die beiden Maschinen aus Nordholz in Niedersachsen von Laboe am Ufer entlang, über das Rathaus und am Landeshaus vorbei nach Holtenau fliegen, wie die Deutsche Marine mitteilte.

50 Jahre nach dem ersten Flug über Kiel kehren zwei Hubschrauber vom Typ Sea King am Mittwoch (13.50 Uhr) noch einmal an die Förde zurück. Zum Jubiläum sollen die beiden Maschinen aus Nordholz in Niedersachsen von Laboe am Ufer entlang, über das Rathaus und am Landeshaus vorbei nach Holtenau fliegen, wie die Deutsche Marine mitteilte.

Seit 1974 waren die robusten und vielseitigen Hubschrauber in Kiel stationiert. Die erste Landung erfolgte am 20. März 1974. Rund 38 Jahre später wurde das Marinefliegergeschwader 5 im Jahr 2012 nach Nordholz verlegt. Zu wichtigen Einsätzen kam es unter anderem im Schneewinter 1978/79. Die Besatzungen retteten mit ihren Maschinen viele Menschenleben und Tiere in Norddeutschland.

Bei ihrem Jubiläumsbesuch sollen die beidem Hubschrauber von einer Maschine des Nachfolgemodells Sea Lion begleitet werden.

© dpa-infocom, dpa:240319-99-394395/2 (dpa)