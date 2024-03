Kiel (dpa/lno). Mehr als 1,6 Milliarden Euro neue Schulden plant Schleswig-Holstein im laufenden Jahr. Schwarz-Grün plant drei Notkredite. Nun will das Parlament entscheiden.

Der Landtag will am Mittwoch (10.00 Uhr) den Haushalt Schleswig-Holsteins für das laufende Jahr verabschieden. Neben den Koalitionsfraktionen von CDU und Grünen will auch der SSW dem Etat von Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) zustimmen. Schwarz-Grün plant im Haushalt 2024 bei Ausgaben von knapp 18 Milliarden Euro mit fast 1,65 Milliarden Euro neuen Schulden.

Darunter sind gleich drei Notkredite für Folgen der Corona-Pandemie, des Krieges in der Ukraine und der Jahrhundert-Sturmflut vom Oktober im Umfang von insgesamt 1,5 Milliarden Euro. Der Landesrechnungshof hat Zweifel, ob die Folgen der Corona-Pandemie auch 2024 noch eine tragfähige Begründung für eine Notlage darstellen. Das Land ist aktuell mit gut 32 Milliarden Euro verschuldet.

