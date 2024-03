Hamburg (dpa/lno). Auf dem Weltkriegsbunker St. Pauli entstehen ein Hotel, Restaurants und ein Dachgarten. Schlechtes Wetter verschiebt nun die Eröffnung.

Das neue Hotel auf dem Hochbunker im Hamburger Stadtteil St. Pauli soll rund einen Monat später öffnen als angekündigt. Die ursprünglich für April angesetzte Eröffnung sei nun für Ende Mai geplant, teilten Bauherr Thomas Matzen und Marek Riegger, Geschäftsführer der RIMC Hotels & Resorts Group, am Dienstag mit. „Witterungsbedingt konnten wir leider die ursprünglich anvisierte Terminplanung nicht ganz halten“, hieß es.

„Leider haben uns die Realität dieses enormen und umfangreichen Baus und die unplanbaren äußeren Einflüsse einen Strich durch die Planung gemacht. Wir befinden uns aber im Endspurt und freuen uns nun auf Ende Mai 2024 - und sind uns sicher, dass diese kleine Verschiebung die Vorfreude auf das einmalige Hotelprojekt über den Dächern Hamburgs nicht schmälert“, teilten die Verantwortlichen weiter mit.

Der ursprünglich 38 Meter hohe Flakbunker war in den vergangenen Jahren um fünf weitere Etagen auf 58 Meter erhöht worden. Das Hotel „Reverb by Hard Rock Hotel“ wird nach Angaben der Geschäftsführung 134 Zimmer haben. Außerdem soll es einen Dachgarten mit 4700 Pflanzen, eine Eventhalle und Gastronomie-Angebote geben. Zum Konzept gehört auch ein Gedenk- und Informationsort, der an die Geschichte des Bauwerks auf dem Heiligengeistfeld erinnert. Der Bunker wurde 1942 von Zwangsarbeitern errichtet.

