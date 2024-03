Flensburg/Köln (dpa/lno). Vor mehr als zwei Jahren wird eine Frau in ihrer Wohnung in Flensburg überfallen. Der Täter konnte bisher nicht festgenommen werden. Nun setzt die Polizei auf die Mithilfe von „Aktenzeichen XY“.

Ein ungelöster Raubüberfall auf eine ältere Frau in Flensburg ist Thema in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... Ungelöst“. In der Sendung am Mittwoch nächster Woche (27. März) werden Hinweise und Zeugen für die Tat gesucht, die sich am 4. November 2021 am späten Abend ereignet hatte und bei der die damals 77-Jährige von einem jüngeren Mann schwer verletzt wurde, wie die Agentur Presse Partner Köln am Dienstag mitteilte, die die PR-Arbeit für die Sendung macht.

Die alleinlebende Frau hörte demnach zunächst ein Geräusch aus ihrem Garten. Kurz darauf klopfte es an der Haustür. Als die Frau die Tür öffnete, stand ein unbekannter Mann vor ihr, der direkt auf sie einschlug. Eine Nachbarin, die den Lärm gehört hatte, kam aus ihrem Haus. Während sie die Polizei alarmierte, lief der mutmaßliche Täter noch ein- oder zweimal ins Haus seines Opfers und flüchtete dann unerkannt.

