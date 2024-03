Hamburg (dpa/lno). Der Zweitliga-Tabellenführer aus Hamburg muss vorerst auf den Defensivspieler verzichten. Die Verletzung hatte er sich am Wochenende in Nürnberg zugezogen.

Defensivspieler Lars Ritzka vom Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli fällt vorerst aus. Wie der Tabellenführer am Dienstag mitteilte, hatte sich der Linksverteidiger am Samstag beim 2:0 in Nürnberg eine muskuläre Verletzung im Hüftbereich zugezogen. Nach der Länderspielpause treten die Hamburger im Heimspiel am 31. März gegen den SC Paderborn an. Ob Lars Ritzka dann wieder zur Verfügung steht, ist fraglich. Mannschaftskollege Elias Saad reiste wegen kurzfristig aufgetretener Zahnbeschwerden nicht wie geplant am Montag zur tunesischen Nationalmannschaft.

