Angeln (dpa/lno). In mehreren Angelner Gemeinden sind Hühner gestohlen worden. Wer dahintersteckt, ist derzeit noch offen.

Bei mehreren Diebstählen in Angelner Gemeinden (Kreis Schleswig-Flensburg) haben Unbekannte Dutzende Hühner gestohlen. Insgesamt seien mehr als 40 Tiere entwendet worden, teilte die Polizeidirektion Flensburg am Dienstag mit. Seit Mitte Januar 2024 sei es in den Angelner Gemeinden Taarstedt, Süderfahrenstedt, Tolk, Mittelangeln und Schnarup-Thumby zu fünf angezeigten Hühnerdiebstählen gekommen. Nach derzeitigen Ermittlungen entwendeten der oder die Täter die Tiere jeweils zur Nachtzeit. Die Hühner hatten sich in unverschlossenen Ställen oder Außengehegen befunden. Die Polizei ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:240319-99-391721/2 (dpa)