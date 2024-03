Flensburg (dpa/lno) –. In Flensburg hat in der Nacht zu Dienstag ein Einfamilienhaus gebrannt. Ein Feuer im Schornstein hat sich auf das Gebäude ausgeweitet, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Die beiden Bewohner des Hauses konnten sich unverletzt ins Freie retten.

Laut einem Sprecher der Feuerwehr wurde der Einsatz am frühen Dienstagmorgen beendet. Der Dachstuhl des Hauses sei komplett abgebrannt. Es waren etwa 40 Einsatzkräfte der Feuerwehren vor Ort. Die Schadenshöhe war zunächst nicht einschätzbar.

