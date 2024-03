Hamburg (dpa/lno). In Hamburg-Neuenfelde hat in der Nacht zu Dienstag das Reetdach eines Einfamilienhauses gebrannt. Aus zunächst noch ungeklärter Ursache war der Dachstuhl am Montagabend in Brand geraten, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Löscharbeiten dauerten laut eines Sprechers bis circa 7.00 Uhr. Der Schaden könne vorerst nicht beziffert werden.

Die vierköpfige Familie habe sich eigenständig und unverletzt ins Freie retten können und sei bei Verwandten untergekommen. Die Feuerwehr war laut Angaben mit insgesamt 110 Einsatzkräften vor Ort, um den Brand zu löschen.

© dpa-infocom, dpa:240319-99-386693/2 (dpa)