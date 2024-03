Hamburg (dpa/lno). Polizeitaucher sind in der Alster in Hamburg fündig geworden. Sie hatten Hinweise auf einen Tresor, fanden dann aber gleich mehrere.

Polizeitaucher haben bei einer Suche am Alsterdorfer Damm in der Alster in Hamburg mehrere Tresore gefunden. Das sagte ein Sprecher der Polizei Hamburg am Montag. Die Taucher hätten vom LKA einen Hinweis erhalten, dass dort ein Tresor in der Alster liegen solle. Tatsächlich, so der Sprecher, hätten sie mehrere Tresore gefunden. Zum Hintergrund war zunächst nichts bekannt.

