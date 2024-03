Kiel (dpa/lno). Viele Deutsche hoffen Woche für Woche auf das große Lottoglück. Jetzt geht ein Millionengewinn nach Schleswig-Holstein. Es ist nicht der erste in diesem Jahr.

Ein Millionen-Lottogewinn geht nach Schleswig-Holstein. Ein Teilnehmer aus dem südlichen Landesteil tippte am Samstag sechs richtige Zahlen beim Lotto 6 aus 49, wie NordwestLotto Schleswig-Holstein am Montag mitteilte. Die Gewinnsumme liegt bei knapp 1,77 Millionen Euro. Ein weiterer Teilnehmer aus Nordrhein-Westfalen hatte ebenfalls die richtigen sechs Zahlen und gewann die gleiche Summe. Im nördlichsten Bundesland ist es nach Angaben der Lotto-Gesellschaft in diesem Jahr der vierte Millionengewinn.

