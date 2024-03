Hamburg (dpa/lno). Ein Fahrrad und zwei E-Roller auf den Gleisen der Hamburger S-Bahn sorgen am Sonntagabend für Beeinträchtigungen. Außerdem muss ein Zug evakuiert werden.

Am Sonntagabend ist es wegen eines Fahrrads auf einem Hamburger S-Bahngleis der Linie S1 zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen gekommen. In Höhe des Bahnhofs Klein-Flottbek bemerkte ein Lokführer das Rad auf den Schienen, konnte aber nicht mehr rechtzeitig bremsen, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Montag mitteilte. Bei dem Unfall sei niemand verletzt worden, jedoch habe die beschädigte S-Bahn vorerst nicht weiterfahren können. Eine weitere S-Bahn mit etwa 50 Passagieren auf der Linie S1 habe wegen des blockierten Gleises evakuiert werden müssen.

Nach Angaben des Sprechers fanden die Einsatzkräfte im Gleisbereich neben dem Fahrrad zudem zwei E-Roller. Wer die Gegenstände auf die Gleise geworfen hat, war zunächst unklar. Der Unfallzug sei schließlich mit 175 Minuten Verspätung an der Endhaltestelle Blankenese angekommen. Dort wurde er laut einem Sprecher der Deutschen Bahn auf ein Abstellgleis gestellt, um ihn später auf Schäden zu prüfen.

