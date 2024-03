Kiel (dpa/lno). 37,8 Milliarden Euro setzten Industriebetriebe in Schleswig-Holstein im vergangenen Jahr um. Vor allem Exporte in Länder außerhalb der Eurozone sorgen für ein Umsatzplus.

Der Umsatz aus industriellen Erzeugnissen ist in Schleswig-Holstein im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2022 um 2,2 Prozent auf 37,8 Milliarden Euro gestiegen. Bereinigt um Preiserhöhungen stiegen die Umsätze gegenüber dem Jahr 2022 um 0,6 Prozent, wie das Statistikamt Nord am Montag mitteilte. Die leicht positive Entwicklung ist den Statistikern zufolge insbesondere dem Auslandsabsatz mit Ländern außerhalb der Eurozone zuzurechnen. Dieser legte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum preisbereinigt um 6,5 Pro­zent zu. Die Umsätze aus Geschäften in der Eurozone sanken hingegen um zwei Prozent. Die Exportquote, also der Anteil der Auslandsumsätze am Gesamtumsatz, lag mit 41,7 Prozent über dem Stand des Vorjahres (2022: 41,3 Prozent).

Preisbereinigt gab es die stärksten Umsatzanstiege im Bereich „Re­paratur und Installation von Maschinen“ (+ 37,0 Prozent) gefolgt vom „Sonstigen Fahrzeug­bau“ (+ 31,8 Prozent). Die Umsätze bei der Herstellung von Druckerzeug­nissen (- 20,7 Prozent), bei der Herstellung von chemischen Erzeugnissen (- 19,0 Prozent) sowie bei der Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen (- 16,4 Pro­zent) sanken gegenüber dem Vorjahr deutlich.

Erfasst wurden Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes sowie Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden mit 50 und mehr Beschäftigten. Dies waren in Schleswig-Holstein 570 Betriebe im Jahr 2023.

