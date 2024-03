Hamburg (dpa/lno). Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Hamburg sind vier Menschen verletzt worden. Einsatzkräfte waren am Sonntagnachmittag wegen starker Rauchentwicklung nach Barmbek-Süd gerufen worden, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Montag mitteilte. Zu dem Zeitpunkt hätten sich noch fünf Personen in der betroffenen Wohnung im dritten Stock befunden. Drei davon sind den Angaben zufolge mit einer Rauchgasvergiftung und eine weitere mit Verbrennungen ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Der Einsatz habe etwa eine Stunde gedauert und die Feuerwehr habe den Brand vollständig löschen können, hieß es. Sowohl die Brandursache als auch die Schadenshöhe waren zunächst unklar.

